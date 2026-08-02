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Erzurum’da sağlıkçılar 142. kez Gazze için yürüdü

Erzurum’da sağlıkçılar 142. kez Gazze için yürüdü
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Erzurum’da hekimler, sağlık çalışanları ve vatandaşlar, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen sessiz yürüyüşün 142’nci haftasında bir araya geldi.

Erzurum'da hekimler, sağlık çalışanları ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen sessiz yürüyüşün 142'nci haftasında bir araya geldi.

Lalapaşa Camii önünde toplanan grup, ellerinde Filistin bayrakları ve çeşitli pankartlarla Yakutiye Medresesi önüne kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe sağlık çalışanlarının yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekildi

Yürüyüş kapsamında grup adına açıklamalarda bulunan Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 5. Sınıf öğrencisi Ahmet Talha Yer, "Ekmek almaya gönderdiği evladını kahvaltı sofrasında bekleyen annelerin yavrusunun adice katledildiği haberini alması mesela, o anneler nasıl bir daha ekmek yiyebilecek? Hastanede yalnız başına ve yaralı bir şekilde sedye üzerindeyken titreyerek, üşüyorum, annemi istiyorum diyen minik meleğe bakabilir miyiz? Bir nebze olsun utanmadan. Havadan ve karadan Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail, bir taraftan da sağ kalanların suya, gıdaya, elektriğe ve internete ulaşımını engelliyor. Zaten yeterli miktarda içeri girmesine izin vermedikleri yardımlar için sırada bekleyen masum insanların üzerine ateş açıyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından grup, dua ederek programı sonlandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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