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Erzurum'da Sağlık Çalışanlarından Gazze Protestosu

Erzurum'da Sağlık Çalışanlarından Gazze Protestosu
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Erzurum'da görev yapan hekim ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla 63 haftadır sessiz yürüyüş düzenliyor. Yürüyüşte Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları dalgalandı ve katılımcılar dualar ederek hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Erzurum'da görev yapan hekim ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini 63 haftadır sürdürüyor.

Lala Paşa Cami önünde bir araya gelen doktorlar, tıp ve eczacılık fakültesi öğrencileri, sağlık çalışanları ile vatandaşlar, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdüler. Burada Grup adına açıklama yapan Bünyami Yeşilyurt okuyan "Elhamdulillah Gazze'de ateşkes ilan edildi. Bugün Gazze kazandı. Allah'a sığınanlar kazandı. Umutlarını hiç kaybetmeyenler kazandı. Gözleri yaşlı şekilde 'Elhamdulillah' diyen çocuklar kazandı. Evlatlarını feda eden anneler kazandı. Gazzede artık bomba sesleri değil zafer nidaları yankılanıyor. Siyonizm; tarihin en büyük yenilgisini yaşıyor. Bir sabah geldi kardan aydınlık ve daha niceleri gelecek inşallah. Önce Şam'ın zaferi şimdi Gazze zaferi Rabbim Gazze'nin ve Batı Şerianın İsrail'den tamamen kurtulduğu, Mescid-i Aksa'nın özgür olduğu günleri de görmeyi nasip etsin bize. Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin Çin zulmünden kurtulduğu gün de birlikte sevinelim inşallah. Gazze'den içeri tarihte görülmemiş sayıda yardım kamyonu giriyor. İsrailin hapishanelerindeki yüzlerce masum kardeşimiz özgürlüğüne kavuşacak. Dünyanın gözleri baskıcı zorba işgalci İsrail'in üzerine çevrildi, şuana kadar sessiz sessiz yaptıkları zulümler artık bir tıkla her yere yayılacak. ve daha neler neler kazanıldı, kazanılacak Allahın izniyle birlikte göreceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşma sonrası Atatürk Üniversitesi Kardiyoloji Bölümünden Prof. Dr. Naci Ceviz şiir okudu. Grup, basın açıklamasının ardından hayatını kaybedenler için dua ettikten sonra dağıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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