Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Erzurum'da psikososyal destek ekipleri yaşlıları evlerinde ziyaret ediyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da psikososyal destek ekipleri yaşlıları evlerinde ziyaret ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün “Çınarlarımızla Bir Ömür Bir Dua” projesi kapsamında psikososyal destek ekipleri, Oltu, Uzundere, Pasinler ve Hınıs ilçelerinde yaşlıları evlerinde ziyaret ediyor. Ziyaretlerde talep ve ihtiyaçlar yerinde tespit ediliyor.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yaşlı vatandaşlara yönelik yürüttüğü saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Proje kapsamında psikososyal destek ekipleri, ilçelerdeki asırlık çınarları evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinliyor.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Çınarlarımızla Bir Ömür Bir Dua" projesi kapsamında; Oltu, Uzundere, Pasinler ve Hınıs ilçelerinde geniş kapsamlı saha çalışmaları yürütülüyor. Sosyal Hizmet Merkezlerinde (SHM) görevli psikososyal destek ekipleri, ilçe merkezleri ve bağlı mahallelerdeki yaşlıları tek tek ziyaret ediyor.

Ziyaretlerde kıymetli büyüklerin hal ve hatırları sorularak, ihtiyaç ve talepleri yerinde tespit ediliyor. İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kıymetli büyüklerimizin talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek her zaman yanlarındayız" denilerek, devletin şefkat elinin her zaman yaşlı vatandaşların üzerinde olacağı vurgulandı.

Psikososyal destek ekiplerinin saha taramalarının ve ev ziyaretlerinin Erzurum genelindeki diğer ilçelerde de plan dahilinde sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursa'da trafikte tehlikeli anlar! Sürücü ve yolcu, seyir halindeki otomobilin ön kapılarını açtı

Seyir halinde iki kapıyı birden açtılar! O anlar kamerada
Beşiktaş'a sakatlanan Orkun Kökçü'den kötü haber

Beşiktaş'a kaptanından kötü haber! Bu maçlarda forma giyemeyecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den ayrıldı, Messi'ye döndü! Tahmin edin kim?

Fenerbahçe'den ayrıldı, Messi'ye döndü! Tahmin edin kim?
Aralarında İstanbul da var! Çok sayıda ile yeni uyarı, yağışlar yeniden geliyor

Aralarında İstanbul da var! Saat verildi, yeniden geliyor
Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı! Mbappe'nin cevabı olay oldu

Arda bu fotoğrafı paylaştı! Mbappe hemen telefona sarıldı
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hatırlı isme' rest

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "hatırlı isme" rest
İş vaadiyle kandırdılar! Hesaplarından 25 milyar TL geçmiş

Aynı vaatle yüzlerce kişiyi dolandırdılar
Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü

Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü
Komşusunun evine girdi, bir daha çıkamadı! Şüpheli ölüm

Komşusunun evine girdi, bir daha çıkamadı! Şüpheli ölüm