Erzurum'da psikososyal destek ekipleri yaşlıları evlerinde ziyaret ediyor

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Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yaşlı vatandaşlara yönelik yürüttüğü saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Proje kapsamında psikososyal destek ekipleri, ilçelerdeki asırlık çınarları evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinliyor.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Çınarlarımızla Bir Ömür Bir Dua" projesi kapsamında; Oltu, Uzundere, Pasinler ve Hınıs ilçelerinde geniş kapsamlı saha çalışmaları yürütülüyor. Sosyal Hizmet Merkezlerinde (SHM) görevli psikososyal destek ekipleri, ilçe merkezleri ve bağlı mahallelerdeki yaşlıları tek tek ziyaret ediyor.

Ziyaretlerde kıymetli büyüklerin hal ve hatırları sorularak, ihtiyaç ve talepleri yerinde tespit ediliyor. İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kıymetli büyüklerimizin talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek her zaman yanlarındayız" denilerek, devletin şefkat elinin her zaman yaşlı vatandaşların üzerinde olacağı vurgulandı.

Psikososyal destek ekiplerinin saha taramalarının ve ev ziyaretlerinin Erzurum genelindeki diğer ilçelerde de plan dahilinde sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı