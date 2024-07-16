Erzurum'da Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: Üç Kişi Yaralandı

Erzurum'un Oltu ilçesi organize kavşağında bir otomobil ile kamyon çarpıştı, kazada üç kişi yaralandı.

Oltu organize kavşağında sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, asfalt mıcırı yüklü bir kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil içinde bulunan üç kişi yaralandı.

Şemsettin Emiroğlu (77) yönetiminde 35 DPM 62 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Selahattin Yavuz'un kullandığı 06 GC 2682 plakalı kamyon kavşakta çarpıştı. Alınan bilgilere göre; otomobilin kavşağa kontrolsüz bir şekilde girmesi nedeniyle kaza meydana geldi. Çarpışma sonucunda otomobil hurdaya dönerken, içinde bulunan sürücü Şemsettin Emiroğlu, eşi Mihriye Emiroğlu (60) ve kızları Dilek Emiroğlu (29) yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılara burada yapılan ilk müdahale sonrası Erzurum'daki hastanelere sevk edildikleri belirtildi. Kazada kamyon şoförü Selahattin Yavuz (52) ve yanında bulunan kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ERZURUM