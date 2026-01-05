Haberler

-30'da ölümün soğuk yüzü! Tam 2 bin mezar kazıldı

-30'da ölümün soğuk yüzü! Tam 2 bin mezar kazıldı Haber Videosunu İzle
-30'da ölümün soğuk yüzü! Tam 2 bin mezar kazıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum bu günlerde kışın en soğuk günlerini yaşıyor. Soğuğun tüm yaşamı olumsuz etkilediği kış aylarında, cenazeleri defnetmekte oldukça zor. Erzurum'da kış aylarında donan toprak nedeniyle cenaze işlemlerinde zorlukların yaşanmaması için mezar yerleri yaz aylarında açılıyor.

Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da yüzlerce mezar yeri kış için hazır edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü kış hazırlıkları kapsamında 2 bine yakın mezar açtı.

MEZARLAR YAZ AYLARINDA KAZILDI

Erzurum'da şehir merkezinde bulunan Asri Mezarlığı ve Abdurrahman Gazi Mezarlığı kış gelmeden yüzlerce mezar yeri iş makineleri ve personelin yardımıyla açıldı. Erzurum'da hem yoğun kar yağışı hem de özellikle toprağın donması nedeniyle kış aylarında mezar yerlerinin açılması nerede ise imkansız hale geliyor. Yetkililer bu yüzden yaz aylarında kış için hazırlık yapıyor ve çukurları defin için hazırlıyor.

Alaska değil Türkiye! -30'da ölümün soğuk yüzü

"KIŞIN ŞARTLAR ÇOK AĞIR"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde çalışan Salim Uğurlu, kış aylarında mezar çukurlarının yazdan hazır olmasına rağmen definden önce tekrar çalıştıklarını ve hazırlık yaptıklarını belirterek, "Şartlar bu aylarda zor. Kışın don oluyor, mezar açmak çok zorlaşıyor, onun için yaz aylarında hazırlık yapıyoruz. Bu yıl yaklaşık olarak 2 bin mezar yeri açtık. Kışın bunları açmak mümkün değil. Çukurların önceden açılmasında rağmen definden önce yine gelip çalışma yapıyoruz. İşimiz epey bir zor. Yeteri kadar mezar yeri açıyoruz." dedi.

Alaska değil Türkiye! -30'da ölümün soğuk yüzü

Alaska değil Türkiye! -30'da ölümün soğuk yüzü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı

Arkasına baktı ama her şey için çok geçti
İngiltere Başbakanı Starmer'ı zora sokan Maduro sorusu

İngiltere Başbakanı Starmer'a ecel terleri döktüren Maduro sorusu
Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi

Adım adım yeni savaşa doğru! Venezuela ordusu harekete geçti
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı

8 gündür aranan Elif'ten acı haber geldi
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı

Arkasına baktı ama her şey için çok geçti
Hasan Can Kaya en büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum'daydı, gitmedim

En büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum'daydı, gitmedim
Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam

O da artık lüks oldu! Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam