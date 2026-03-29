''Yaş sadece bir sayıdır'' sözünü en iyi kanıtlayan adam: Volkan Demirel

Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'ni çalıştıran 44 yaşındaki deneyimli teknik direktör Volkan Demirel, milli arada yapılan antrenmanlarda yıllar sonra kaleye geçerek eski günlerinden esintiler verdi.

KURTARIŞLARI VE REFLEKSLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Gençlerbirliği'nde antrenmanın bir bölümünde kaleye geçen eski milli kaleci, oyuncularının çektiği şutlarda yaptığı kurtarışlar ve refleksleri ile dikkat çekti.

''YAŞ SADECE BİR SAYIDIR, KALİTE HER ZAMAN BAKİDİR''

Gençlerbirliği Kulübü tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde üst üste harika kurtarışlar yapan genç teknik adam, futbolseverleri de mest etti. Volkan Demirel için yapılan yorumlarda, ''Bu yaşta dahi gözlerimizin pasını sildi'', ''Yaş sadece bir sayıdır. Kalite her zaman bakidir'' şeklinde sözler sarf edildi.