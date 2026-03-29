''Yaş sadece bir sayıdır'' sözünü en iyi kanıtlayan adam: Volkan Demirel

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'ni çalıştıran 44 yaşındaki Volkan Demirel, yıllar sonra antrenmanda kaleye geçti. Genç teknik adam, yaptığı kurtarışlar ve refleksleri ile dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'ni çalıştıran 44 yaşındaki deneyimli teknik direktör Volkan Demirel, milli arada yapılan antrenmanlarda yıllar sonra kaleye geçerek eski günlerinden esintiler verdi.

KURTARIŞLARI VE REFLEKSLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Gençlerbirliği'nde antrenmanın bir bölümünde kaleye geçen eski milli kaleci, oyuncularının çektiği şutlarda yaptığı kurtarışlar ve refleksleri ile dikkat çekti.

''YAŞ SADECE BİR SAYIDIR, KALİTE HER ZAMAN BAKİDİR''

Gençlerbirliği Kulübü tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde üst üste harika kurtarışlar yapan genç teknik adam, futbolseverleri de mest etti. Volkan Demirel için yapılan yorumlarda, ''Bu yaşta dahi gözlerimizin pasını sildi'', ''Yaş sadece bir sayıdır. Kalite her zaman bakidir'' şeklinde sözler sarf edildi.

İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu

İsrail'in en büyük şehirlerinden dumanlar yükseliyor!
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek

Sürücüler isyan etti, bakanlık yeni sistemi devreye aldı
Yorumlar (1)

Heisenberg:

rakamda olabilir

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kante'nin Fenerbahçe'ye ikna olma sebebi ortaya çıktı

Fenerbahçe'ye ikna olma sebebi çok tartışılacak cinsten
İran, ABD'ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Tek bir pişmanlık belirtisi göstermedi! Annesini döve döve öldüren avukatın cezası belli oldu

Zerre pişmanlığı yok! İşte annesini döverek öldüren avukatın cezası
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor

İran, ABD'nin gizli planını ifşa etti
Kante'nin Fenerbahçe'ye ikna olma sebebi ortaya çıktı

Fenerbahçe'ye ikna olma sebebi çok tartışılacak cinsten
Patron çıldırdı! Dursun Özbek'ten Trabzonspor maçı için dev prim

Patron çıldırdı! Dursun Özbek'ten dev karar
Türkiye'de üretim yapan gofret üreticisi Master Choco Gıda iflas etti

Türkiye'de üretim yapan gofret devi iflas etti