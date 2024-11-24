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Erzurum'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Erzurum'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
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Erzurum'un Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 Kasım 2024 tarihinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.

(ERZURUM) Erzurum'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre İlimizde etkili olan olumsuz hava koşullarının ilerleyen saatlerde etkisini artırarak devam edeceği beklendiğinden olumsuz durumların önüne geçebilmek ve öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda, 25 Kasım 2024 Pazartesi günü eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, belirtilen ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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