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Erzurum'da Okul Öncesi Eğitime Katkı Sağlayan Önemli Proje

Erzurum'da Okul Öncesi Eğitime Katkı Sağlayan Önemli Proje
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Çat Soğukpınar Mahallesi'nde Soğukpınar İlk ve Ortaokulu, eski lojmanını anaokuluna dönüştürerek okul öncesi eğitime katkıda bulundu. Ayrıca modern konferans ve sinema salonu ile öğrencilerin sosyal ve kültürel imkânlarını artırdı. Okulun müdiresi, projelerin eğitimin kalitesini artırmadaki önemine dikkat çekti.

Erzurum'un Çat Soğukpınar Mahallesi'nde bulunan Soğukpınar İlk ve Ortaokulu, öğrencilere yönelik anlamlı bir projeye imza attı. Okulun bir lojmanı anaokuluna dönüştürülerek okul öncesi eğitime katkı sağlandı. Ayrıca modern bir konferans ve sinema salonu yapılarak öğrencilere yeni sosyal ve kültürel imkanlar sunuldu.

Okul Müdürü Mehmet Akif Eryaktı, projenin detaylarını şu sözlerle anlattı; "Okulumuzda eğitimin kalitesini ve öğrencilerimizin sosyal gelişimini artırmak amacıyla önemli adımlar attık. Erzurum merkeze 60 km mesafede, 2200 rakımlı, yoğun kış şartlarının yaşandığı bir bölgede görev yapıyoruz. Her gün yaklaşık 120 km yol kat ederek, 14 kişilik ekibimizle büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Öncelikle bir lojmanımızı ana sınıfına dönüştürerek okul öncesi eğitime katkı sağladık. Ayrıca öğrencilerimizin farklı etkinlikler yapabilmesi için modern bir konferans ve sinema salonu oluşturduk."

Sponsorların desteğiyle öğrencilere forma ve oyuncak temin edildiğini belirten Eryaktı, bu çalışmaların öğrencilerin fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir adım olduğunu ifade etti. Ayrıca okul kimliğini güçlendirmek adına bir logo tasarımı yapıldığı ve teknolojik altyapının yenilenerek daha verimli bir öğrenim ortamı sağlandığı belirtildi.

Yoğun kış şartlarına rağmen projelerin hayata geçirilmesi, okul personelinin özverisini ortaya koyuyor. Yeni imkanlarla donatılan okulda öğrenciler, artık okuldan ayrılmak istemediklerini dile getirerek projelerin ne kadar olumlu bir etki oluşturduğu gözler önüne seriyor. Örnek proje, eğitimde yapılacak küçük dokunuşların bile ne kadar büyük değişimler oluşturulabileceğini bir kez daha gösterdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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