Erzurum'da Kur'an Eğitim Merkezleri Tanıtıldı

Erzurum'da Kur'an Eğitim Merkezleri Tanıtıldı
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Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kur'an Eğitim Merkezleri, Erzurum'da düzenlenen bir toplantı ile tanıtıldı. Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık ve Erzurum İl Müftü Vekili İsmail Yılmaz, hafızlık kurslarının önemine vurgu yaptı.

Erzurum'da Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kur'an Eğitim Merkezleri tanıtıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak açılan Kur'an Eğitim Merkezleri Erzurum İl Müftülüğü Konferans Salonunda tanıtıldı. Toplantıya konuşmacı olarak katılan Van İl Müftüsü ve Kur'an Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Mehmet Sırrı Şık, ilk olarak Erzurum İl Müftü Vekili İsmail Yılmaz'ı ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantıda Müftü Vekili Yılmaz ve Müdür Şık, Kur'an kursu öğreticileri ile Erzurum merkez ve ilçe hafızlık kurslarında eğitim gören öğrenci ve velilerine hitap etti.

Hafızlığın öneminden ve Erzurum'daki kursların durumundan bahseden Müftü Yılmaz'ın akabinde kürsüye gelen Van İl Müftüsü ve Kur'an Eğitim Merkezi Müdürü Şık, sunumlar eşliğinde Başkanlığın Kur'an Eğitim Merkezleri hakkında bilgilendirmelerde bulunarak hem okuyup hem de hafızlığını korumak isteyen öğrencilerin buralara yönlendirilmesi gerektiğinden bahsetti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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