Erzurum'da Kazı Çalışmalarında Bulunan Top Mermileri İmha Ediliyor

(ERZURUM) - Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aziziye İlçesi'ndeki 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 3. etap sahasında yapılan kazı çalışmalarında toprak altından çıkarılan top mermilerinin imha sürecini yerinde inceledi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aziziye İlçesi'nde bulunan 2. OSB 3. etap sahasında incelemelerde bulundu. Vali Çiftçi, bölgede yürütülen çalışmalar sırasında tespit edilip toprak altından çıkarılan top mermilerinin kontrollü imhasıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Vali Çiftçi, 9'uncu Kolordu Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde Keşif ve İmha Ekipleri tarafından emniyetli şekilde gerçekleştirilen uzaktan patlatma çalışmalarını yerinde takip etti.

Erzurum'da devam eden 2. Organize Sanayi Bölgesi alt yapı çalışmalarında yapılan kazı çalışmalarında çok sayıda top mermisi bulunmuştu. Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Erzurum'da, Pasinler yolu üzerinde 2016 yılında yapımına başlanan 2. Organize Sanayi Bölgesi zemininde yaşanan kayma problemi nedeniyle, 2022 yılında alınan kararla Aziziye ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından tahsis edilen (1,5 milyon metrekarelik) askeri bölgeye taşınmıştır. Geçen 3 yıllık süre zarfında 2. OSB'nin altyapı çalışmaları yüzde 94 oranında tamamlanmış ve 71 sanayi parselinin 65'i yatırımcılara tahsis edilmiştir. 4 firmanın üretime geçtiği 2. OSB 3'üncü etapta 51 yatırımcı yapı ruhsatı almış, bunlardan 30 firma ise inşaat çalışmalarına devam etmektedir.

Amerikan yapımı olduğu ortaya çıktı

İnşaat çalışmalarının sürdüğü 2. OSB yeni alanda, 3 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen kazı faaliyetleri esnasında, toprağa gömülü halde top mermisi olduğu değerlendirilen askeri mühimmat bulunmuş ve yapılan ihbar üzerine 9. Kolordu Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde Keşif ve İmha Ekipleri derhal bölgeye sevk edilmiştir. Gerçekleştirilen kontrollü keşif çalışmaları sonucunda; lokal/sınırlı bir bölgede 1600 adet çeşitli çap ve ebatlarda top mermisi tespit edilmiş ve toprak altından çıkarılmıştır. İmha uzmanlarının incelemeleri neticesinde; Amerikan yapımı ve 1933-1938 yılları arasında üretildiği tespit edilen mermilerin başka bir alana taşınmalarının riskli olacağı değerlendirilmiş ve bulundukları yerden yaklaşık 1 km uzaklıktaki güvenli askeri bölge içerisinde kontrollü bir şekilde patlatılmaları uygun görülmüştür. İmha uzmanlarının emniyetli imha prosedürleri çerçevesinde kentsel güvenlik mesafeleri de dikkate alınmak suretiyle, 4 Temmuz 2025 tarihinden bugüne kadar 800 top mermisinin uzaktan imhası gerçekleştirilmiştir."

Valilik, Organize Sanayi Bölgesi'ndebulunan top mermilerinin kontrollü şekilde imhasından kaynaklanan hasarlar meydana geldiği iddialarına ilişkin inceleme başlatıldığını da duyurdu.