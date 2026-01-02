Haberler

Atatürk Üniversitesi'nde eğitime kar nedeniyle online tedbiri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Atatürk Üniversitesi'nde dersler 2 Ocak 2026 tarihinde online olarak yapılacak. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personeline 1 gün idari izin verildi.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle derslerin online yapılacağı açıklandı.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nce yapılan açıklamada, akademik ve idari personel ile öğrenciler uyarılarak, İlimizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, soğuk hava koşulları, don ve buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü, üniversitemiz bünyesindeki tüm birimlerde öğretim elemanlarımız teorik derslerini çevrim içi (online) olarak yürüteceklerdir. Çevrim içi derslerde yalnızca üniversitemizin Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) kullanılacaktır. Ayrıca, Erzurum Valiliğinin 01 Ocak 2026 tarihli kararı doğrultusunda, hamile ve engelli kamu personelimiz 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Üniversitemiz personeline ve öğrencilerimize saygıyla duyurulur" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Trump, komşudaki olaylara adeta benzin döktü: Ateş etmeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
Sena Nur Doğan cinayetinde şok detaylar

3 kadının tartışması kanlı bitti! Sena Nur cinayetinde şok detaylar
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok