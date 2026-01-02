Atatürk Üniversitesi'nde eğitime kar nedeniyle online tedbiri

Erzurum'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle derslerin online yapılacağı açıklandı.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nce yapılan açıklamada, akademik ve idari personel ile öğrenciler uyarılarak, İlimizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, soğuk hava koşulları, don ve buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü, üniversitemiz bünyesindeki tüm birimlerde öğretim elemanlarımız teorik derslerini çevrim içi (online) olarak yürüteceklerdir. Çevrim içi derslerde yalnızca üniversitemizin Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) kullanılacaktır. Ayrıca, Erzurum Valiliğinin 01 Ocak 2026 tarihli kararı doğrultusunda, hamile ve engelli kamu personelimiz 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Üniversitemiz personeline ve öğrencilerimize saygıyla duyurulur" denildi. - ERZURUM