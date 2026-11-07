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Erzurum'da kar trafiği aksattı, Meteoroloji dört il için zirai don uyarısı yaptı

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Erzurum'da kar trafiği aksattı, Meteoroloji dört il için zirai don uyarısı yaptı Haber Videosunu İzle
Erzurum'da kar trafiği aksattı, Meteoroloji dört il için zirai don uyarısı yaptı
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Erzurum'da akşam etkisini artıran kar kent merkezini beyaza bürüdü, şehir içi trafikte aksamalar yaşandı. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, 7 Kasım Cumartesi gecesinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt'ta tarımsal faaliyetler için zirai don uyarısı yaptı.

(ERZURUM) - Erzurum'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü, şehir içi trafikte aksamalar yaşandı. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt için zirai don uyarısında bulundu.

Erzurum'da gün boyunca etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Yağış nedeniyle şehir içi trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.

Kent merkezinde bazı vatandaşlar ise tarihi binaların önünde ve caddelerde karın keyfini çıkardı.

DÖRT İL İÇİN ZİRAİ DON UYARISI

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, soğuk havanın etkisini artırmasıyla Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt için zirai don uyarısı yaptı.

Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 7 Kasım Cumartesi gecesinden itibaren bölge genelinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don beklendiği bildirildi. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: ANKA
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