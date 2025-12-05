5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde şiddet tartışıldı

Yeminli sosyal arabulucu ve Erzurum Mobbing ile Mücadele Dernek Başkanı Jale Hülya Alcan, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Pusula Gazetesi Genel Koordinatörü Sevda Güneş İncesu'yu ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Jale Hülya Alcan "Kadınlara yönelik şiddet, bir insan hakları ihlali ve kadınlara yönelik ayrımcılığın bir biçimi olarak ister kamusal ister özel alanda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik acı veya ıstırap veren veya verebilecek olan toplumsal cinsiyete dayalı her türlü eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma anlamına geldiğini araştırmalara göre Türkiye'de kadınların yüzde 15 ile yüzde 65'i fiziksel şiddete, yüzde 6,3 ile yüzde 15'i cinsel şiddete, yüzde 24 ile yüzde 55'i psikolojik şiddete, yüzde 13,5 ile yüzde 19,3'ü ekonomik şiddete, maruz kaldığını ve yapılan araştırmaların Erzurum'da kadına yönelik şiddet oranlarının, Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu ortaya koymaktadır. Erzurum'da hastane acil servislerine gelen kadınların yüzde 22 ile yüzde 35'inin ev içi şiddet sonucu yaralandıkları tespit edilmiştir. Yine Erzurum'da kadınların yüzde 75.3'ü psikolojik şiddet gördüğünü, yüzde 62.2 de Mobbing, işyerinde psikolojik şiddete maruz kaldıklarını belirterek Erzurum halkı geleneklerine bağlılığıyla ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle Erzurum, toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin geleneksel tutumların daha fazla hissedildiği bir kenttir. Yapılan araştırmalarda da Erzurum'da ataerkil bir yapının hakim olduğu ve bunun kadınlar tarafından da benimsendiği saptanmıştır. Bilindiği üzere ataerkil yapı, erkek iktidarının toplumsal kabulünü sağlamakta, bu da kadınları her alanda ikinci konuma iterek uğradığı/uğrayacağı şiddeti meşrulaştırmaktadır" dedi.

Mobbing ile Mücadele Derneği yönetimi, Pusula Gazetesi Genel Koordinatörü Sevda Güneş İncesu'ya Şiddet, İşyerinde psikolojik taciz Mobbing ve Akran Zorbalığı Bulling önlenmesi konusunda; yasal, kurumsal çevresel ve bireysel boyutta önlemler ve mücadele konusunda da kanun koyucular, üniversiteler, sendikalar, sivil toplum örgütleri, dernek, vakıf ve basına çok önemli sorumlulukları olduğunu ifade ettiler.

Pusula Gazetesi Genel Koordinatörü Sevda Güneş İncesu ise "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, kadınların özgür, eşit ve onurlu bir yaşam sürme haklarını kutlarken; bu hakların korunması ve geliştirilmesi gerektiğini hatırlatan anlamlı bir gündür. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 91. yıldönümünde sevginin, emeğin, fedakarlığın simgesi olan ve hayatımıza değer katan hemcinslerimizin 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyorum" dedi. - ERZURUM