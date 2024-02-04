Erzurum'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sağlık görevlileri bir araya geldi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Erzurum'da görev yapan hekimler ve sağlık görevlileri sesiz yürüyüşlerini 12. haftasında bir araya geldiler.

Her hafta olduğu gibi Lala Mustafa Paşa Cami önünde toplanan sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine yazıların yer aldığı dövizler ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne doğru yürüyüş yaptılar

Daha sonra Yakutiye Medresesi önünde toplanan sağlıkçılar adına konuşan Dr. Bünyamin Yeşilyurt, 6 Şubat'taki depremlerinin birinci yılında hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Tarihte emsali görülmemiş soykırım ve katliamları yapan İsrail ve destekçilerini lanetleyen Dr. Bünyamin Yeşilyurt, "5-6 yaşında veya konuşmaya yeni başlayan çocukların 'bu hayattan yorulduk, ölüm bu hayattan daha merhametli' cümlelerine şahitlik ediyoruz. İşgalci siyonistlerin Filistin topraklarında işlediği suçlar büyüyerek devam ediyor. Terörist İsrail, yalnızca Filistin halkına karşı değil, bütün insanlığa karşı barbarca suçlar işlemeye devam ediyor." diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi. - ERZURUM