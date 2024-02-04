Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sağlık görevlileri bir araya geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Erzurum'da görev yapan hekimler ve sağlık görevlileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için 12. haftasında bir araya geldi. Sağlık çalışanları Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine yazıların yer aldığı dövizler ve pankartlarla sesiz yürüyüş gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Erzurum'da görev yapan hekimler ve sağlık görevlileri sesiz yürüyüşlerini 12. haftasında bir araya geldiler.

Her hafta olduğu gibi Lala Mustafa Paşa Cami önünde toplanan sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine yazıların yer aldığı dövizler ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne doğru yürüyüş yaptılar

Daha sonra Yakutiye Medresesi önünde toplanan sağlıkçılar adına konuşan Dr. Bünyamin Yeşilyurt, 6 Şubat'taki depremlerinin birinci yılında hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Tarihte emsali görülmemiş soykırım ve katliamları yapan İsrail ve destekçilerini lanetleyen Dr. Bünyamin Yeşilyurt, "5-6 yaşında veya konuşmaya yeni başlayan çocukların 'bu hayattan yorulduk, ölüm bu hayattan daha merhametli' cümlelerine şahitlik ediyoruz. İşgalci siyonistlerin Filistin topraklarında işlediği suçlar büyüyerek devam ediyor. Terörist İsrail, yalnızca Filistin halkına karşı değil, bütün insanlığa karşı barbarca suçlar işlemeye devam ediyor." diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Filistin Erzurum İsrail Gazze Uluslararası İlişkiler Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

4 Şubat TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 4 Şubat Pazar ATV, Kanal D, Star, Show, Fox'da neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Şubat günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (4 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Merkez Bankası başkanı istifa etti mi? Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa mı etti, neden istifa etti? Taksiciyi vuran adam kimdir? İzmir'de taksiciyi vuran adam kim, adı ne? Taksiciyi vuran adam yakalandı mı, son durum ne? Alper Gezeravcı döndü mü? Alper Gezeravcı dönüşü ertelendi mi, neden? İzmir'de taksiciyi vuran yakalandı mı? İzmir'de taksiciyi vuran katil tutuklandı mı, hapse girdi mi? Survivor Yunus Emre kimdir? Survivor All Star Yunus Emre kaç yaşında, evli mi? Survivor Yunus Emre ne zaman, hangi yıl yarıştı? Gönül Dağı 126. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ajax - PSV maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ajax - PSV maçı nereden izlenir? Gönül Dağı 125. Bölüm CANLI İZLE! Gönül Dağı yeni bölüm FULL İZLE! Gönül Dağı dizisi CANLI YAYIN! Mali - Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mali - Fildişi Sahili maçı nereden izlenir? 5 Şubat okullar tatil mi 2024? 5 Şubat okullar yarım gün mü, tam gün mü olacak? Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni Kabine Toplantısı saat kaçta, hangi tarihte yapılacak? Kabine Toplantısı Öğretmen atamaları! Başak Demirtaş aday mı? Başak Demirtaş İBB adayı oldu mu, olacak mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title