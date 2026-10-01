Erzurum'da İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Vali Aydın Baruş başkanlığında yapıldı

Erzurum'da kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve koordinasyon içerisinde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlenen İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, Vali Aydın Baruş başkanlığında yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarının idare şube başkanları ile ilgili bürokratlar katıldı. Toplantıda, Erzurum genelinde İl İdare Şube Başkanlıkları tarafından yürütülen güncel projeler ve çalışmalar detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışının önemine vurgu yapılan toplantıda; kamu yatırımlarının durumu, kurumlar arası iş birliğinin artırılması ve bürokratik süreçlerin hızlandırılması gibi kritik konular ele alındı. Vali Aydın Baruş, kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve vatandaşların taleplerine en kısa sürede verimli çözümler sunabilmek adına tüm kurumların tam bir koordinasyon ve uyum içinde çalışmaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

Toplantı, kurum amirlerinin yürütülen faaliyetler hakkında yaptıkları sunumlar, karşılıklı görüş alışverişi ve genel değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı