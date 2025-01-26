Erzurum'da İki Mevsim Bir Arada: Karayazı -19,5, Uzundere -2,3

Farklı iklim şartlarına sahip ilçeleriyle Erzurum'da adeta iki mevsim bir arada yaşanıyor.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde termometreler -19,5'u gösterirken, Uzundere ilçesi -2,3 ile baharda kalma bir gün yaşardı. Uzundereli vatandaşlar bunu fırsat bilerek kendilerini sokaklara attılar. Erzurum ve çevresi genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi ve rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yetkililer bölge için çığ tehlikesi ile buzlanma ve don uyarısında bulunarak, "Bölgemizde dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yine bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - ERZURUM