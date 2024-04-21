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Erzurum'da Hekimler ve Sağlık Çalışanları İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Ediyor

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Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüş hareketini sürdürüyor. Her hafta Lala Mustafa Paşa Cami avlusunda buluşan hekimler ile sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, 23 haftadır İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yaptıkları "sessiz yürüyüş" hareketini sürdürüyor.

Her hafta Lala Mustafa Paşa Cami avlusunda buluşan hekimler ile sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Burada yürüyüşçüler adına konuşan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yusuf Çiftçi, zulüm son bulana kadar her hafta sessiz yürüyüşe devam edeceklerini belirterek, "İsrail, Ramazan Bayramı fark etmeksizin, kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden Gazze'de zulüm ve soykırımını sürdürüyor. Evler, okullar, hastaneler bombalanıyor. Gazze halkı abluka altında açlığa mahkum ediliyor. Bombaların, kitle imha silahlarının dehşetinden kurtulabilen insanlar, yetersiz beslenmenin, susuzluğun ve salgın hastalıkların pençesinde ölüme mahkum ediliyor. Gazze'de hasta ve yaralıları tedavi edecek hastane neredeyse kalmadı." diye konuştu.

Çiftçi, tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına "Sessiz Yürüyüş" kervanında ses olmaya davet ettiklerini ifade ederek, "Dünya yeni bir bahara gebeyken biz vicdanımızla, şuurumuzla, duamızla, eylemimizle Gazzedeki kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Alışmayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sabırla ve azimle zulme karşı duranlar olacağız. " dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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