Erzurumlu hanımlardan Gazze'ye destek

Erzurum'daki Hatuniye Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyesi kadınlar, hayır çarşısından elde ettikleri 240 bin lirayı Gazze'ye ulaştırmak üzere Kızılay'a bağışladı. Dernek başkanı Prof. Dr. Erkan Oktay, etkinliğin Gazze'deki ihtiyaçları karşılamak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Erzurum'da hanımlar, hayır çarşısından elde ettikleri geliri Gazze'ye ulaştırmak üzere Kızılay'a bağışladı.

Palandöken Kızılay Şubesi'nde, Hatuniye Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyesi kadınlarının hayır çarşısında elde ettikleri gelirin Gazzelilere gönderilmesi için program düzenlendi.

Programda konuşan Hatuniye Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Prof. Dr. Erkan Oktay, kültür ve eğitimin yanında yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerinde bulunduğunu vurgulayarak, "Mekke bizim aklımız, Medine bizim kalbimiz, Kudüs bizim gönlümüzdür. Dolayısıyla Filistin toprakları öteden beri Türk milletinin, bütün İslam dünyasının dikkatini çeken bir yerdir ve sürekli olarak gönlümüz yani Kudüs dağlanıyor. Sapkın ve azgın insanlar sürekli olarak orada soykırım yürütüyor. Gazzelilere bir nebze de olsa yardım etmek istedik. Onların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak gücümüz yok ama bir nebze de olsa ihtiyaçlarını karşılamak konusunda, gönüllerimizi onlarla paylaşma açısından böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Derneğimize üye hanımlarımız bir hayır çarşısı düzenlediler. Bu etkinlik çerçevesinde yaklaşık 240 bin lira gelir elde edildi ve o gelirin tamamını Gazzelilerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Türk Kızılay üzerinden Gazze'ye göndermeye karar verdik" şeklinde konuştu.

Palandöken Kızılay Şube Başkanı Muhammed İkbal Çiçek'te, yapılan bağışın anlamlı ve değerli olduğunu belirterek, "Gazze bizim kanayan yaramız. Şu an gerçekten orada yaşam şartları çok zor, insanlar gerçekten eziyet altında. Biz buradan bir nebzede olsa elimizden geldikçe yardımcı olmaya çalışacağız. Bu hayırda emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi. - ERZURUM

