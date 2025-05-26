Erzurum'da Genç Nüfus Oranı Türkiye Ortalamasını Geçti

Erzurum'da Genç Nüfus Oranı Türkiye Ortalamasını Geçti
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Erzurum'da 15-24 yaş arasındaki genç nüfus sayısı 131 bin 913 kişi olarak belirlendi. Bu rakam, şehrin toplam nüfusunun %17,7'sini oluşturuyor ve Türkiye genelindeki genç nüfus oranının üzerinde.

Erzurum'da, genç nüfus sayısı 131 bin 913 kişi oldu ve nüfusun %17,7'si genç nüfustan oluşuyor.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2024 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 763 bin 159 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun %14,9'unu oluşturdu. Genç nüfusun %51,2'sini erkek nüfus, %48,8'ini ise kadın nüfus oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre 15-24 yaş grubunu içeren genç nüfus, 1950 yılında toplam nüfusun %20,8'ini oluştururken bu oran, 2024 yılında %14,9 oldu.

İl ve cinsiyete göre genç nüfus ve genç nüfusun il toplam nüfusu içindeki oranı ile ilgili rakamlara bakıldığında; Nüfusu 745 bin 5 olan Erzurum'da, genç nüfus olarak ifade edilen 15-25 yaş aralığında toplam 131 bin 913 kişi bulunuyor. Bunlardan 64 bin 376'sı erkek iken 67 bin 537'si kadınlardan oluşuyor. Erzurum'un nüfusunun %17,7'sini genç nüfus oluşturdu ve Erzurum bu oranla Türkiye ortalamasının üzerinde bulunuyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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