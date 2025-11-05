Erzurum'da Filistin ve Gazze İçin Hayır Çarşısı Açıldı

Erzurum'da Filisitin ve Gazze için Yakutiye Kent Meydanı'nda açılan hayır çarşısı, İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın yaptığı duanın ardından açıldı.

Merkez ilçe müftülüklerinin destekleriyle açılan hayır çarşısından elde edilecek gelir, Filistin'li mazlum insanların yararına kullanılacak. Müftü Yaşar Çapçı, hayır çarşısının açılmasında emeği olan ilçe müftülükleri, Kur'an kursu öğreticileri, öğrenciler ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hayır Çarşısı ziyaretinde Müftü Çapçı'ya; Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin, Aziziye İlçe Müftüsü Osman Gülbe ve müftülük personelleri eşlik etti. - ERZURUM