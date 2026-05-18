İşte Erzurum'da en çok kullanılan üç soy isim; Yılmaz, Kaya ve Polat

2025 yılı verilerine göre Erzurum'da en yaygın soy isimleri Yılmaz, Kaya ve Polat olarak sıralandı. Türkiye genelinde ise ilk üçte Yılmaz, Kaya ve Demir yer alıyor.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, ülkemizde 2025 içerisindeki nüfusa dahil olan kişilerin soy isimlerinden en çok kullanılan 30 tanesi şöyle sıralandı: Yılmaz, Kaya, Demir, Çelik, Yıldız, Şahin, Yıldırım, Öztürk, Aydın, Özdemir, Arslan, Doğan, Kılıç, Aslan, Çetin, Kara, Kurt, Koç, Polat, Şimşek, Korkmaz, Özkan, Yavuz, Çakır, Özcan, Erdoğan, Can, Acar, Güneş ve Aktaş.

Erzurum'da ise Türkiye geneline göre ilk üçte sadece bir soyadı farklı oldu. 10 bin 589 ile Yılmaz, 10 bin 367 ile Kaya ve 9 bin 429 ile Polat soy isimleri ilk üçte yerlerini aldı.

Erzurum'da 2025 rakamlarına göre en çok kullanılan ilk 30 soy isim şöyle sıralandı; Yılmaz, Kaya, Polat, Çelik, Yıldırım, Demir, Aydın, Yıldız, Özdemir, Kılıç, Arslan, Şahin, Öztürk, Doğan, Kara, Aktaş, Bingöl, Korkmaz, Şimşek, Yavuz, Kurt, Aslan, Koçak, Turan, Karataş, Coşkun, Güler, Aras, Güneş ve Koç. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
