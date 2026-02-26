Haberler

Erzurum'da Eğitime Kar Engeli: 27 Şubat Cuma Günü Okullar Tatil

Güncelleme:
Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle Erzurum'da eğitime 1 gün daha ara verildi. Valilik, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

(ERZURUM) - Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların etkisi altındaki Erzurum'da eğitime 1 gün daha ara verildi.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı, soğuk hava, don ve buzlanma riski ile devam eden karla mücadele çalışmaları nedeniyle 27 Şubat 2026 Cuma günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde bulunan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Valilik açıklamasında ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de aynı tarihte 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı bildirildi. Merkez dışındaki ilçelerde eğitime ilişkin kararların, hava şartlarına göre ilgili kaymakamlıklar tarafından alınacağı belirtildi.

Yetkililer, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları uyarısında bulunuldu. Erzurum'da soğuk hava dalgasının etkisini sürdürmesi beklenirken, gelişmelere ilişkin resmi duyuruların takip edilmesi istendi.

