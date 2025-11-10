Haberler

Erzurum'da Doğa Yürüyüşü ile Atatürk Anma Töreni

Erzurum'da Doğa Yürüyüşü ile Atatürk Anma Töreni
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da gerçekleştirilen doğa yürüyüşünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıldı. Oltu Doğa Severler Yürüyüş Grubu ile birlikte 16 kilometrelik rotada doğanın tadını çıkaran katılımcılar, yürüyüş sonunda Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulundu.

Erzurum Doğa Yürüyüş Grubu ile Oltu Doğa Severler Yürüyüş Grubu, hafta sonu gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Bu haftaki yürüyüş rotası olarak Oltu Tarmut Kalesi'ni belirleyen doğaseverler, yaklaşık 16 kilometrelik parkuru tamamladı. Katılımcılar yürüyüş boyunca doğanın güzelliklerinin tadını çıkarırken, etkinlik sonunda orman içerisinde Türk bayrağı açarak Atatürk için saygı duruşunda bulundular.

Saygı duruşunun ardından yürüyüşçüler, odun ateşinde isli demliklerle çay demleyip keyifli vakit geçirdiler. Doğaseverler, hem Atatürk'ü anmanın hem de doğayla iç içe olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler.

Etkinliğe katılan grup üyeleri, bu tür yürüyüşlerin hem doğa bilincini artırdığını hem de milli duyguları pekiştirdiğini ifade ettiler. Oltu Doğa severler yürüyüş gurubu üyesi Avukat Muharrem Kalyon, "Bu gün Atatürk'ün ölümünün 87. yıl dönümü. 10 kasım münasebetiyle yürüdük. Şendurak Köyü yaylasın çıktık güzel bir yürüyüştü. Gazi Mustafa Kemal Atatürkü ve geçmiş Türk büyüklerimize Allah rahmet eylesin. Eebediye intikal etmiş gazilerimiz yaşayan gazilerimiz tüm kahramanlarımızı saygı ile anıyoruz, ruhları şad olsun" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
Oyuncak silahlı baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş

Baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti
Ülke şokta! Taraftar futbolcunun boğazını kesti

Ülke şokta! Taraftar futbolcunun boğazını kesti
Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İşte son seçim anketinin sonucu

Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İşte son seçim anketinin sonucu
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo

Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.