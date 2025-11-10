Erzurum'da Doğa Yürüyüşü ile Atatürk Anma Töreni

Erzurum Doğa Yürüyüş Grubu ile Oltu Doğa Severler Yürüyüş Grubu, hafta sonu gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Bu haftaki yürüyüş rotası olarak Oltu Tarmut Kalesi'ni belirleyen doğaseverler, yaklaşık 16 kilometrelik parkuru tamamladı. Katılımcılar yürüyüş boyunca doğanın güzelliklerinin tadını çıkarırken, etkinlik sonunda orman içerisinde Türk bayrağı açarak Atatürk için saygı duruşunda bulundular.

Saygı duruşunun ardından yürüyüşçüler, odun ateşinde isli demliklerle çay demleyip keyifli vakit geçirdiler. Doğaseverler, hem Atatürk'ü anmanın hem de doğayla iç içe olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler.

Etkinliğe katılan grup üyeleri, bu tür yürüyüşlerin hem doğa bilincini artırdığını hem de milli duyguları pekiştirdiğini ifade ettiler. Oltu Doğa severler yürüyüş gurubu üyesi Avukat Muharrem Kalyon, "Bu gün Atatürk'ün ölümünün 87. yıl dönümü. 10 kasım münasebetiyle yürüdük. Şendurak Köyü yaylasın çıktık güzel bir yürüyüştü. Gazi Mustafa Kemal Atatürkü ve geçmiş Türk büyüklerimize Allah rahmet eylesin. Eebediye intikal etmiş gazilerimiz yaşayan gazilerimiz tüm kahramanlarımızı saygı ile anıyoruz, ruhları şad olsun" dedi. - ERZURUM