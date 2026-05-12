Çocuklar gönüllerince ve doyasıya eğlendi

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, çocukların güvenli ve keyifli vakit geçirmeleri amacıyla Oltu'da şişme oyun parkı etkinliği düzenleyerek, öğrencilere eğlenceli bir gün yaşattı.

Erzurum'da çocukların güvenli ve keyifli vakit geçirmeleri amacıyla düzenlenen sosyal etkinlikler devam ediyor.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, 2026 yılı terörle mücadele faaliyetleri kapsamında çocukların devletin şefkatli yüzüyle buluşması ve devlet imkanlarından en iyi şekilde faydalanabilmeleri amacıyla Oltu ilçesinde şişme oyun parkı etkinliği düzenledi. Oltu İlçe Stadyumu'nda kurulan şişme oyun parkında yüzlerce ilkokul öğrencisi eğlenceli anlar yaşadı. Gün boyunca çeşitli oyunlarla doyasıya eğlenen çocuklar, unutulmaz bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Etkinlik boyunca polis ekipleriyle yakından ilgilenen öğrenciler, kendileri için hazırlanan organizasyondan dolayı emniyet mensuplarına teşekkür etti. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklerin devam edeceğini belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
