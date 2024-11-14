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Erzurum'da Çay Ocağında Yangın Paniği

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Gece saatlerinde Erzurum'un Palandöken ilçesindeki bir çay ocağında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle çevredeki dükkanlara sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.

Erzurum'da çay ocağında çıkan yangın korkuttu

ERZURUM - Erzurum'da gece saatlerinde bir çay ocağında çıkan yangın çevredeki dükkanlara sıçramadan ekipler tarafından söndürüldü.

Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi İkinci Marketlerde bulunan bir çay ocağında gece geç saatlerde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipleri kısa süreli bir çalışmadan sonra çay ocağı çatısına çıkarak çatıları söküp yangına müdahale etti. Ekipler, boş olan çay ocağını kısa bir zaman sonra söndürdü.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Erzurum'da Çay Ocağında Yangın Paniği
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN KIZILCA - Yerel
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