Erzurum'da Başkomiser Tan, engelli kızını karda tekerlekli sandalyeyle gezdirdi

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Erzurum'da görev yapan Başkomiser Mustafa Tan, kendisinden dışarı çıkıp kar oynamak isteyen 10 yaşındaki bedensel engelli kızı Eylül'ün bu talebini geri çevirmedi. Fedakar baba, kızını tekerlekli sandalyesiyle karla kaplı kaldırımda gezdirerek ona unutulmaz bir kar keyfi yaşattı.

Erzurum'da önce gün etkili olan yoğun kar yağışı, kenti tamamen beyaza bürüdü. Karın keyfini çıkarmak isteyen her çocuk gibi, Başkomiser Mustafa Tan'ın 10 yaşındaki engelli kızı Eylül de dışarı çıkmak istedi. Kızının bu isteğine kayıtsız kalmayan fedakar polis baba, Eylül'ü tekerlekli sandalyesine bindirerek dondurucu soğuğa rağmen dışarı çıkardı.

Tekerlekli sandalyeyle kar keyfi

Başkomiser Mustafa Tan, kızını kar yağışı altında tekerlekli sandalyesiyle uzun süre gezdirerek beyaz örtünün tadını çıkarmasını sağladı. Soğuk havaya aldırış etmeden kızının mutluluğu için çabalayan baba, çevredeki diğer çocukları da eğlenceye dahil etti. Kızı Eylül ile oynayan babanın neşesi, adeta tüm sokağı kapladı.

O anlar kamerada

Engelleri sevgiyle aşan fedakar babanın, kızı ve diğer çocuklarla birlikte eğlendiği o sıcak anlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde büyük mutluluk ve bir babanın fedakarlığı izleyenlerin içini ısıttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı