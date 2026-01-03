Erzurum'da aşırı soğuk nedeniyle İstanbul seferinde gecikme

Erzurum'da etkili olan-32 dereceyi bulan aşırı soğuk hava, hava ulaşımında aksamalara neden oldu. Erzurum- İstanbul seferini gerçekleştirecek yolcu uçağı, Erzurum Havalimanı'nda yaşanan yoğun buzlanma nedeniyle planlanan saatte kalkış yapamadı.

Uçuş güvenliği kapsamında uçakta kalkış öncesinde de-icing (buz çözücü) işlemi uygulandı. Kanat ve gövde üzerindeki buzlanmanın temizlenmesi için yürütülen çalışmalar sırasında yolcular bir süre uçak içinde bekletildi. Yetkililer, tüm işlemlerin uluslararası uçuş güvenliği prosedürleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini ve güvenli şartlar sağlanmadan kalkışa izin verilmeyeceğini bildirdi. Uçağın bir saat rötarlı kalkacağı ifade edildi.

Meteoroloji verilerine göre dondurucu soğukların etkisini sürdürdüğü Erzurum'da, hava yolu firmaları yolcuların uçuş bilgilerini güncel olarak takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu. - ERZURUM