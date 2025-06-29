Erzurum'da Arı Kovanları Yangında Yok Oldu

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı İriağaç Mahallesi'nde çıkan yangında 30 arı kovanı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangında yüzlerce arı da telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, İriağaç Mahallesi'nde Binali Akıncı'ya ait arı kovanlarının bulunduğu bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Anızlık alanda başladığı tahmin edilen yangın, kısa sürede arı kovanlarının bulunduğu alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, onlarca kovanı sardı.

Olay yerine hızla intikal eden Oltu İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak çevredeki yerleşim alanlarına sıçramasını önledi. Ancak yangın sonucunda 30 arı kovanı tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, kovanlardaki yüzlerce arı da telef oldu.

Görgü tanıkları, yangının bir anda büyüdüğünü ve alevlerin arı kovanlarını kısa sürede sardığını ifade etti. Arıcılıkla uğraşan vatandaşlar ise büyük üzüntü yaşadı. Yangınla ilgili olarak jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Yangının çıkış sebebi yapılacak araştırmaların ardından netlik kazanacak. - ERZURUM