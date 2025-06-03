Erzurum'da Aile Yılı ve Süt Haftası Etkinliği Düzenlendi

2025 Aile Yılı ve Süt Haftası etkinlikleri kapsamında Erzurum'da örnek bir programa imza atıldı. "Ailemiz Üretiyor, Soframız Bereketleniyor" temalı uygulamalı eğitim etkinliği, hem modern üretim tesislerinde hem de geleneksel ortamda gerçekleştirildi.

Program, Erzurum Atatürk Üniversitesi Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Söğütlü Mahallesi'ndeki üretim alanlarında hayata geçirildi.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinliğe, korunma ve bakım altında bulunan 15 çocuk ile yerel üretici aileler katıldı. Etkinliğin amacı, çocuklara üretimi öğretmenin yanı sıra geleneksel ve modern yöntemleri tanıtarak hem bilinç hem de aidiyet duygusu kazandırmaktı.

Etkinliğin ilk aşamasında çocuklar, modern tesislerde süt üretim süreçlerine tanıklık etti. Merkez Müdürü Prof. Dr. Avni Birinci, çocuklara sağım ünitesi, hayvan ahırları, buzağıların beslenmesi ve hijyenik üretim ortamlarının işleyişi hakkında uygulamalı bilgi verdi. Çocuklar buzağılara süt verdi, yem dağıttı ve sürecin bir parçası oldu.

Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Şeyma Şişik, steril üretim ortamında yoğurt ve peynirin nasıl üretildiğini detaylı şekilde anlattı. Katılımcılar süt kaynatma, mayalama, dinlendirme ve ambalajlama süreçlerini gözlemleyerek sağlıklı üretim bilinci kazandı.

Etkinliğin ikinci bölümünde katılımcılar, Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Köyü'ne geçerek geleneksel süt ürünleri üretimini yerinde deneyimledi. Köyde yerel kadınlarla birlikte tandır başında, geleneksel yoğurt ve peynir yapımı uygulamalı olarak gösterildi. Çocuklar, mayalama ve süzme gibi aşamalara aktif olarak katıldı.

Etkinlik sonunda değerlendirmelerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, "2025'i Aile Yılı ilan ederken aileyi sadece sosyal yapı olarak değil, üretimin, paylaşımın ve dayanışmanın merkezi olarak görüyoruz. Bugün burada çocuklarımız hem bilgi kazandı hem de aidiyet ve sorumluluk duygusu geliştirdi. Onları sevgiyle, ilgiyle ve üretimle büyütmek en büyük görevimiz" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger ise şu ifadeleri kullandı; "Bir gıdanın üretimini yerinde görmek çocukların hem doğayla hem toplumla bağ kurmasına katkı sağlar. Modern tesislerden tandıra uzanan bu yolculuk, sadece teknik bir eğitim değil, aynı zamanda kültürel bir aktarım ve değer kazandırma sürecidir. Süt haftası dolayısıyla böyle bir farkındalık etkinliği düzenledik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Etkinlik, hem modern hem geleneksel üretim süreçlerinin bir arada deneyimlendiği, nesiller arası bilgi aktarımının sağlandığı ve çocukların aktif katılımla güçlendiği örnek bir sosyal uyum ve farkındalık modeli olarak değerlendirildi. - ERZURUM