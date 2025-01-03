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Erzurum'da Adliye Lojman Projesi İçin Protokol İmzalandı

Erzurum'da Adliye Lojman Projesi İçin Protokol İmzalandı
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Erzurum Adliyesi'nde düzenlenen törenle Adalet Bakanlığı ve ATGV tarafından yürütülen Adliye Lojman Projesi çerçevesinde, 30 dairenin yapımına yönelik protokol imzalandı. Projenin teslimatının önümüzdeki bir ay içinde tamamlanması bekleniyor.

Erzurum'da yapımı planlanan Adliye Lojman projesi protokolü imzalandı.

Adalet Bakanlığı, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Adliye Lojman Projesi kapsamında, Erzurum Adliyesinde düzenlenen tören ile Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir ile şirket yöneticileri arasında protokol sözleşmesi imzalandı.

Adalet Bakanlığı ve ATGV adına Cumhuriyet Başsavcı Aydemir ile Ahmet Yürüsoy Beyaz Eşya Bilgisayar İnşaat Taahhüt Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile yapılan sözleşme kapsamında inşa edilen 30 dairenin tesliminin önümüzdeki bir ay içinde gerçekleşmesi planlanıyor.

Proje kapsamında; 1 adet 1+1 (60 metrekare), 7 adet 2+1 (100 metrekare) ve 22 adet 3+1 (110 metrekare) lojmanın tamamlandığı belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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