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Erzurum'da 9. Kolordu Komutanlığı Bandosu Vatandaşları Coşturdu

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Erzurum'da, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde 9. Kolordu Komutanlığı'na bağlı askeri bando takımı tarafından verilen konserde, vatandaşlar hem coştu hem de güzel anlar yaşadı. Konserde birbirinden güzel marşlar ve sevilen parçalar seslendirildi.

Erzurum'da, 9. Kolordu Komutanlığı'na bağlı askeri bando takımı verdiği konserle vatandaşları hem coşturdu hem güzel anlar yaşattı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde; Yakutiye Kent Meydanı'nda tarihi Yakutiye Medresesi önünde konser veren 9. Kolordu Komutanlığı bandosu vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Birbirinde güzel marşlar ve sevilen birçok parçayı seslendiren bando takımına zaman zaman vatandaşlar da katıldı. 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan'ın da dinleyici olarak katıldığı konserde; Barış Manço'dan Aşık Veysel'e, halk müziğinden sanat müziğine ve marşlardan oluşan eserler icra edildi. Konserde iki de Kıbrıs türküsü çalındı ve söylendi. Bando Kıdemli Albay Murat Keskin'in yönettiği askeri bandoda eserleri Bando Kıdemli Başçavuş Okan Kılıç seslendirdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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