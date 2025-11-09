Haberler

Erzurum'da 9 Kasım Aziziye Zaferi Anması

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, 9 Kasım Aziziye Zaferi'nin 148. yıldönümü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, Erzurum'un tarihi önemine ve halkın kahramanlıklarına vurgu yaptı. Ertaş, gençlerin Erzurum'daki tarihi tabyalara yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş 9 Kasım Aziziye Zaferi'nin 148. Yıldönümü münasebetiyle bir basın açıklaması yayımladı

TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş Erzurum'un şehirden öte vatan, şehir ahalisinin de ahaliden öte millet değerinde olduğunu söyledi. Ertaş açıklamasına şöyle devam etti: "Halk arasında 93 Harbi olarak da bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nda Rus ordusunun Erzurum önlerine kadar gelmesi ve ardından Ermeni işbirlikçilerin muhbirliğinde 9 Kasım 1877'de şehrin hemen yanı başındaki Aziziye Tabyaları'na baskın yapması üzerine Erzurum ahalisinin kendi imkanlarıyla Topdağı'na koşup Türk askerine yardım ederek Rusları püskürtmesi, dünya savaş tarihinin en önemli sayfalarından biridir. Erzurum Rusların Akdeniz'e inme, İstanbul'u yeniden Hıristiyan dünyasının başkenti yapma hayallerinin önünde her zaman muhkem bir kale olarak var olmuştur. Gerek Osmanlı ordusunun gerek şehir ahalisinin Erzurum'da Ruslara karşı verdiği mücadele bir şehrin savunması değil Türk devletinin selameti, Anadolu'nun Türk vatanı olarak kalmasının mücadelesidir. Bu nedenle Erzurum vatandır, şehir ahalisi bir millet değerindedir. Şehrin etrafındaki (kimisi yıkılıp yok olsa da) 50'nin üzerindeki tabya da bu hakikatin mührüdür. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı'na bir çağrı yapmak istiyorum: İlgili bakanlıklarımızın Türkiye'nin dört bir yanından öğrencileri, gençleri Erzurum'daki tabyalara, tarihe tanıklık etmeye getirmelerini bekliyoruz. Çanakkale nasıl boğazsa, Çanakkale destanı nasıl yazıldıysa Erzurum da doğunun boğazıdır ve burada Türk tarihinin nice destanı yazılmıştır. Kutlu olsun 9 Kasım Aziziye Zaferimiz, kutlu olsun Türk ordusu, var olsun Türk milleti." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
