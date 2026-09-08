Erzurum’da 529 yıllık köklü bir vakıf geleneği

2. Beyazıt Vakfı Vakfiyesi'nde yer alan hayır şartları kapsamında, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen sünnet programı, Tarihi Çifte Minareli Medrese'de gerçekleştirildi.

Programa katılan Vali Aydın Baruş, 529 yıllık köklü bir vakıf geleneğinin bugün de yaşatılmasının büyük bir anlam taşıdığını belirterek, Sultan II. Bayezid Han'ı ve bu hayrı başlatan ecdadırahmet ve minnetle andı.

Erzurum'un tarih boyunca vakıf kültürünün en köklü merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Vali Aydın Baruş, vakıfların; komşuyu, yetimi ve ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmayan kadim medeniyet anlayışımızın en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Sünnet olan çocuklar, program kapsamında şehrin manevi muhafızlarından Abdurrahman Gazi Hazretleri'nin türbesini ziyaret ederek dua etti, Ulu Camii'nde de manevi atmosferi yaşadı. Erzurum Bar Ekipleri'nin gösterisiyle renklenen programın sonunda Vali Aydın Baruş ve protokol üyeleri tarafından sünnet olan çocuklara bisiklet ve Erzurumspor forması hediye edildi. Bu arada Vali Aydın Baruş'un makan aracı da sünnet aracı olarak süslendi ve çocuklar kent merkezinde gezdirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı