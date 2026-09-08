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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının ortaya çıkarılmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesap hareketlerinde, terör örgütleri kapsamında adli işlem gören çok sayıda kişiyle para transferi ilişkisi tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

MASAK HAREKETLERİ İNCELENDİ

Yürütülen çalışmalar kapsamında çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin hesap hareketleri mercek altına alındı.

MASAK tarafından gönderilen hesap hareketlerinde, şüphelilerin DEAŞ ve diğer dini motifli terör örgütleri kapsamında adli işlem gören çok sayıda kişiyle para transferi ilişkisi bulunduğu belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Polis ekipleri, çalışmaların ardından şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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