Erzurum'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Erzurum'un Pasinler ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 14,8 km olarak kaydedildi. İlk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk veya panik yaşanmadı.
Afad'ın yaptığı açıklamaya göre, Erzurum'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Afad ; Erzurum'un Pasinler ilçesinde saat 4.30'da 4,5 büyüklüğünde, yerin 14,8 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini paylaştı.
Alınan ilk bilgilere göre depremde her hangi bir olumsuzluk ya da panik olmadığı gözlendi. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel