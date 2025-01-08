Üye Girişi
Haberler
Suriye'de PKK/YPG'yle olan cephe hatlarına ağır silahlar sevk edildi, hazırlıklar alarm seviyesinde

Suriye'de askeri hazırlıklar alarm seviyesine çekildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ahmed Şara'nın devletin adını değiştireceğini açıkladı

Bakan Fidan, Ahmed Şara'nın devletin adını değiştireceğini açıkladı
Trump'ın açık açık istediği ülkeden gelen yanıt işleri kızıştıracak

Trump'ın açık açık istediği ülkeden gelen yanıt işleri kızıştıracak
İsrail açık açık tehdit etti! Esirler serbest bırakılana kadar saldırılar sürecek

Netanyahu'nun en güvendiği isimden Gazze tehdidi! Tek şart öne sürdü

Erzurum'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem

Erzurum'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD, Erzurum'un Pasinler ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 14,8 km olarak kaydedildi. İlk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk veya panik yaşanmadı.

Afad'ın yaptığı açıklamaya göre, Erzurum'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Afad ; Erzurum'un Pasinler ilçesinde saat 4.30'da 4,5 büyüklüğünde, yerin 14,8 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini paylaştı.

Alınan ilk bilgilere göre depremde her hangi bir olumsuzluk ya da panik olmadığı gözlendi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Bir maça daha U-19 takımıyla çıkacaklar
img

Akaryakıta gece yarısı sessiz sedasız okkalı bir zam geldi
img

Kerimcan Durmaz gözaltına alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Tecavüzleri savunuyor' dediği İngiliz Bakan'dan Elon Musk'a olay sözler

'Tecavüzleri savunuyor' dediği Bakan'dan Elon Musk'a olay sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri ne olacak? İlk bilgiler gelmeye başladı

Gözler vereceği müjdelerde! İlk bilgiler gelmeye başladı
Bu halinden eser kalmamış: Sergen Yalçın, yoğun bakımdaki kardeşinin son durumunu paylaştı

Bu halinden eser kalmamış! İşte Sergen'in kardeşinin son durumu
Türkiye'yi terk eden Aysun Kayacı yeniden sosyal medyanın gündeminde

Aysun Kayacı sosyal medyanın gündeminde
43 bin TL'lik lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti!

Lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti
Osman Gökçek'in 'Tabutlu' yolsuzluk iddiasına Yavaş cephesinden zehir zemberek yanıt

"Tabutlu" yolsuzluk iddiasına Yavaş cephesinden zehir zemberek yanıt

Son Dakika Haberleri

Siber Güvenlik Başkanlığı nedir, görevleri nelerdir? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 8 Ocak Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 8 Ocak Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 8 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 8 Ocak Bahçelievler, Zeytinburnu, Bayrampaşa elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 8 Ocak Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 8 Ocak Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi Manisa elektrik kesintisi! 8 Ocak Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 8 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 8 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Ocak Çarşamba Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.