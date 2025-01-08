Erzurum'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem

Afad'ın yaptığı açıklamaya göre, Erzurum'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Afad ; Erzurum'un Pasinler ilçesinde saat 4.30'da 4,5 büyüklüğünde, yerin 14,8 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini paylaştı.

Alınan ilk bilgilere göre depremde her hangi bir olumsuzluk ya da panik olmadığı gözlendi. - ERZURUM