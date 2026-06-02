Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, huzurevi projesini yerinde inceledi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Aziziye ilçesi ziyaretleri kapsamında Aziziye ilçesine bağlı Dadaşkent semtinde yapımı devam eden huzurevi projesinin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Toplam proje bedeli 355 milyon TL olan ve temeli atılan huzurevi projesi, tamamlandığında 84 kişilik kapasitesiyle yaşlı bireylere modern, güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sunacak.

İnceleme programına Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da katıldı. Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, alanda yetkililerden proje hakkında bilgi alarak çalışmaların son durumunu değerlendirdi.

Tarıkdaroğlu, yaptığı açıklamada huzurevi yatırımının Erzurum için önemli bir sosyal hizmet projesi olduğunu belirterek, "Bakanlık olarak yaşlılarımızın güvenli, huzurlu ve kaliteli ortamlarda hizmet almasını önemsiyoruz. Aziziye ilçemizde hayata geçirilen bu proje de tamamlandığında Erzurum'a önemli bir değer katacak. Yaşlılarımızın ihtiyaçlarına cevap veren, modern ve donanımlı bir hizmet alanını şehrimize kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Hayata geçirilecek huzurevi yatırımının, Erzurum'da yaşlılara yönelik sosyal hizmet kapasitesini artırması ve kentteki bakım hizmetleri altyapısına önemli katkı sunması bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı