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Erzurum'da 2025 Aile Yılı Etkinliği: Aileler Tarihle Buluştu

Erzurum'da 2025 Aile Yılı Etkinliği: Aileler Tarihle Buluştu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlediği etkinlikte, Sosyo Ekonomik Destek hizmetinden yararlanan aileler, çocuklarıyla birlikte Erzurum Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti. Etkinlik, çocuklara tarih bilinci kazandırmayı ve aile bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2025 Aile Yılı çalışmaları kapsamında Erzurum'da anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Sosyo Ekonomik Destek (SED) hizmetinden faydalanan vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte Erzurum Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret ederek tarihle buluştu.

Programa 75 kişi katıldı. Aileler ve çocuklar, müze rehberleri eşliğinde Erzurum'un tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu. Etkinlikte, çocukların tarih bilinci kazanmaları, aile bağlarının güçlenmesi ve sosyal hayata aktif katılımın teşvik edilmesi amaçlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "2025 Aile Yılı kapsamında ailelerimizin sadece maddi değil, sosyal ve kültürel açıdan da desteklenmesini çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz müze ziyareti ile çocuklarımızın ve ailelerimizin tarih bilinci kazanmalarına katkı sağlamayı amaçladık. Katılımın yüksek olması bizi ayrıca memnun etti. Bu tür faaliyetleri yıl boyunca sürdürmeyi planlıyoruz."

Katılımcılar, hem eğitici hem de keyifli bir gün geçirdiklerini ifade ederek organizasyon için teşekkürlerini iletti. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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