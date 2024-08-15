Erzurum'da 12 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 12 kilo 285 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde 12 kilo 285 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 28 bin 220 TL ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanarak adli mercilere sevk edilen J.M.B. (39) isimli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı, kullanımı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi. - ERZURUM