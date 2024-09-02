Erzincan Valisi, yeni atanan Tuğgeneral'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Erzincan 59. Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Abdullah Katırcı, Vali. Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret etti.

Tuğgeneral Abdullah Katırcı'ya yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Vali Aydoğdu, görevinde başarılar diledi.

Vali Aydoğdu, Tuğgeneral Abdullah Katırcı'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - ERZİNCAN