Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Regaib Kandili ve Üç Aylar Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Regaib Kandili ve Üç Aylar dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Aydoğdu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Regaib Kandili'nin ışığı altında, üç ayların başlangıcını ve Ramazan ayının müjdesini coşkuyla karşılıyoruz. Bu özel zaman, merhametin, şefkatin ve yardımseverliğin gönüllerde yankılandığı, sevgi ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde hissedildiği bir dönemdir.

Bugün, manevi bir baharın ilk tomurcuklarını açtığımız gün. Bu mübarek ayların ruhunu taşıyan günlerde, toplumsal birlik ve beraberliğimizi, hoşgörü ve kardeşlik ilişkilerimizi daha da güçlendirme zamanıdır. Bu kutlu günler, bizi kişisel menfaatlerin ötesine taşıyıp insanlık için daha yüksek bir hedefe yönlendirir. Bu dönemi, dargınlıkları unutup gönüllerimizi iyilik ve faziletle doldurma fırsatı olarak görmeliyiz.

Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı, gönüllerin birlik ve beraberlikle dolup taştığı bu kutlu günlerde, sözlerimiz ve davranışlarımızla daha çok sevgi, anlayış ve hoşgörü sergileyerek, insani erdemlerin en yücesine ulaşma çabası içinde olmalıyız. Bu kutlu aylar boyunca acı ve kederleri paylaşmanın, düşeni kaldırmanın ve kutsal değerlere saygı göstermenin önemini daha da derinden hissediyoruz.

Mübarek üç aylar, manevi atmosferin en yoğun şekilde hissedildiği, yardımlaşma ve dayanışmanın en yüksek seviyeye ulaştığı, kutsal bir zaman dilimidir. Bizler, birbirimize sımsıkı sarılarak anne ve babalarımızı, büyüklerimizi, eş, dost, akraba ve komşularımızı unutmamalı, onların her daim yanında olmalıyız. Çevremizdeki ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmalı, yetimlerin başını okşamalı ve onlara şefkat göstermeliyiz.

Bu mübarek gecenin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirmesini; dünyamıza barış, huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyor, tüm Erzincanlı hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve İslam aleminin Regaib Kandilini kutluyorum." - ERZİNCAN