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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti
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Yılın ilk saatlerinde Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, polis, jandarma ekipleri ve 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı. Vali, fedakarca görev yapan güvenlik personeline sağlık, huzur ve mutluluk dileklerinde bulundu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, yılın ilk saatlerinde kentteki güvenlik ve kontrol noktalarında görev yapan polis ile jandarma ekiplerini ve 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti.

Vali Aydoğdu, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ve İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ile birlikte, vatandaşların huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Vali Aydoğdu ve beraberindeki birim amirleri 2024 yılının son saatlerinde; Mertekli Jandarma Yol Kontrol Noktasını, Akyazı Polis Uygulama Noktasını, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü ve Erzincan şehir merkezinde görev yapan emniyet personelleri ziyaret ettiler.

Jandarma, polis, 112 Acil Çağrı personelleri ve görevi başındaki tüm çalışanlara kolaylıklar dileyerek yeni yıllarını kutlayan Vali Hamza Aydoğdu, "Bu millet, sizin gibi fedakar evlatları olduğu için daima huzur içinde olacak. Yeni yılın hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi için dua ediyoruz. İyi ki varsınız." dedi.

Uygulama noktalarında trafik denetimi yapılan araç sürücüleri ve yolcuların da yeni yılını kutlayan Vali Aydoğdu, ikramlarda bulunarak hayırlı yolculuklar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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