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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan Öğrencilere Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı Ziyareti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan Öğrencilere Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı Ziyareti
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, öğrencilerle bir araya gelerek Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı kutladı. Gençlerin taleplerini dinleyen Vali, öğrencilere bayram harçlığı verdi ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Aydoğdu, gençlerle hasbihal ederek istek ve taleplerini dinledi. Gençlerin Kadir Gecesi'ni ve yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı'nı kutlayan Vali Aydoğdu, kendilerine kandil simidi ikramında bulundu.

İlkokul öğrencileriyle de bir süre sohbet eden Vali Aydoğdu Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek bayram harçlığı verdi.

Vali Aydoğdu daha sonra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ve İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ile birlikte Orgeneral Selahattin Demircioğlu Ortaokulu öğretmen ve öğrencileriyle iftar sonrası bir araya geldi.

Öğretmen ve öğrencilerle bir süre hasbihal eden Vali Aydoğdu, öğretmenlere emeklerinden dolayı teşekkür ederek öğrencilere başarılar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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