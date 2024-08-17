Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'a başarı belgesi verdi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Çanakkale İl Emniyet Müdürü olarak atanan Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'a başarı belgesi verdi.

Vali Aydoğdu, Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'u kabul etti. Çanakkale iline tayini çıkan Kenan Kurt'a, Erzincan'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden ve kendisine başarı belgesi takdim eden Vali Hamza Aydoğdu, yeni görev yerinde başarılar diledi. - ERZİNCAN