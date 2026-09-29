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Erzincan Valisi Aydoğdu, Diyarbakır ve Erzincan'a atanan müftüleri kabul etti

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Erzincan Valisi Aydoğdu, Diyarbakır ve Erzincan'a atanan müftüleri kabul etti
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Diyarbakır İl Müftülüğüne atanan İsmail Fakirullahoğlu ile Erzincan İl Müftülüğüne atanan Selim Yazıcı’yı valilikte kabul etti. Aydoğdu, Fakirullahoğlu’na Erzincan’daki hizmetlerinden dolayı teşekkür etti, Yazıcı’ya da yeni görevinde başarı diledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyarbakır İl Müftülüğüne atanan İsmail Fakirullahoğlu ile Erzincan İl Müftülüğüne atanan Selim Yazıcı'yı kabul etti.

Valilikte gerçekleşen görüşmede Aydoğdu, Diyarbakır İl Müftülüğü görevine atanan Fakirullahoğlu'na Erzincan'daki hizmetleri ve çalışmalarından dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarı diledi.

Aydoğdu, Erzincan İl Müftüsü olarak görevine başlayan Yazıcı'ya da yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Fakirullahoğlu'nun Diyarbakır'a, Yazıcı'nın ise Erzincan'a atanması, 2026/279 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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