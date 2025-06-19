Erzincan Valisi Aydoğdu'dan Kaza Mağdurlarına Taziye Ziyareti

Erzincan Valisi Aydoğdu'dan Kaza Mağdurlarına Taziye Ziyareti
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, motosiklet kazasında hayatlarını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Vali, acılı ailelere başsağlığı diledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, beraberindeki birim amirleriyle birlikte, önceki gün meydana gelen motosiklet kazası sonucu hayatlarını kaybeden, Ayşenur Torunlar ve Nurten Taşkıran'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Vali Aydoğdu, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır dileyerek acılarına ortak oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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