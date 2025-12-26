Haberler

Vali Aydoğdu'dan Mehmetçiğe moral ziyareti

Vali Aydoğdu'dan Mehmetçiğe moral ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde görevli güvenlik personeline moral ziyareti gerçekleştirdi. Vali, kış şartlarında fedakarca çalışan askerlere başarı dileyerek güvenliklerinin önemine dikkat çekti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin güvenliğini sağlayan Yaylabaşı Karakol Komutanlığı personeline moral ziyaretinde bulundu.

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulunan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, bölgede asayiş ve güvenliği tesis etmek amacıyla 7/24 esasına göre görev yapan askerleri ziyaret etti. Yaylabaşı Karakol Komutanlığı bünyesinde görevli personelle bir araya gelen Vali Aydoğdu, Mehmetçik ile bir süre sohbet ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Güvenliğimiz onlara emanet"

Ziyaret sırasında askeri personele başarı ve kolaylıklar dileyen Vali Aydoğdu, güvenlik güçlerinin zorlu kış şartlarında gösterdiği fedakarlığın önemine dikkat çekti. Ergan Dağı'nın sadece bir spor merkezi değil, aynı zamanda Erzincan'ın misafir odası olduğunu belirten Aydoğdu, konukların huzur içerisinde vakit geçirmesi için güvenlik birimlerinin büyük bir özveriyle çalıştığını vurguladı.

Askerlerin moral ve motivasyonunu artıran ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular
Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! Muhammed Şahada öldürüldü

Görüntüler Türkiye'nin yanı başından! Muhammed Şahada öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı

İstanbullular dikkat! Hasret sona eriyor, kar için tarih verildi
Suriye yeni para birimini piyasaya sürüyor

Türkiye'nin komşusu, yeni para birimini piyasaya sürüyor
Sadettin Saran'dan dolandırıcılık uyarısı: Adımı kullanarak SMS gönderiyorlar

Dolandırıcıların oyunu pes dedirtti, Saran'dan uyarı geldi
Covid-19'da yüzde 400 büyüdü, servetini çalışanlarıyla paylaştı

Şirketini satıp çalışanlarına servet bıraktı
İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı

İstanbullular dikkat! Hasret sona eriyor, kar için tarih verildi
Serbest bırakılan Sadettin Saran kulüp binasında! Önce güldü sonra kendini tutamadı

İlk görüntü geldi: Saran önce güldü sonra kendini tutamadı
4 gün mühlet verildi, adaya giren polis kaçak yapıları tek tek yıktı

4 gün mühlet verildi, yanıt gelmeyince polisler adayı dümdüz etti