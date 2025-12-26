Vali Aydoğdu'dan Mehmetçiğe moral ziyareti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin güvenliğini sağlayan Yaylabaşı Karakol Komutanlığı personeline moral ziyaretinde bulundu.

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulunan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, bölgede asayiş ve güvenliği tesis etmek amacıyla 7/24 esasına göre görev yapan askerleri ziyaret etti. Yaylabaşı Karakol Komutanlığı bünyesinde görevli personelle bir araya gelen Vali Aydoğdu, Mehmetçik ile bir süre sohbet ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Güvenliğimiz onlara emanet"

Ziyaret sırasında askeri personele başarı ve kolaylıklar dileyen Vali Aydoğdu, güvenlik güçlerinin zorlu kış şartlarında gösterdiği fedakarlığın önemine dikkat çekti. Ergan Dağı'nın sadece bir spor merkezi değil, aynı zamanda Erzincan'ın misafir odası olduğunu belirten Aydoğdu, konukların huzur içerisinde vakit geçirmesi için güvenlik birimlerinin büyük bir özveriyle çalıştığını vurguladı.

Askerlerin moral ve motivasyonunu artıran ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - ERZİNCAN