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Erzincan Valisi 23 Nisan Bayramı'nda Çocuklara Valilik Makamını Devretti

Erzincan Valisi 23 Nisan Bayramı'nda Çocuklara Valilik Makamını Devretti
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla valilik makamını Yalnızbağ İbn-i Sina İlkokulu 3. sınıf öğrencilerine devretti. Temsili çocuk valiler, Vali Aydoğdu'ya teşekkür ederek okul konularıyla ilgili talimatlar verdiler.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Valilik makamını Yalnızbağ İbn-i Sina İlkokulu 3. sınıf öğrencileri Zehra Betül Daştan, Yusuf Talha Mutlu ve Saliha Nida Akarkaya'ya devretti.

Valilik Makamını devralan temsili çocuk Valiler, kendilerini makamında misafir eden ve makamını kendilerine devreden Vali Hamza Aydoğdu'ya teşekkür ederek Erzincan ve okullarıyla ilgili bazı konular hakkında ilgili birim amirlerine talimatlar verdiler.

Gerçekleştirilen ziyarette Vali Aydoğdu, "Ülkemizin aydınlık yarınları olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, bayramın dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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