Erzincan'ın Dağ Bitkileri Seyyar Satıcı İsa Kurt'tan Sağlık Tavsiyeleri

Erzincan'ın Dağ Bitkileri Seyyar Satıcı İsa Kurt'tan Sağlık Tavsiyeleri
Güncelleme:
Erzincan'da seyyar satıcılık yapan İsa Kurt, yerel dağ bitkilerini tanıtarak, sağlığa faydalarını vatandaşlara aktarıyor. Kızılcık, alıç ve gilaburu gibi bitkilerin kalp ve böbrek sağlığına yararlarını vurguluyor.

Erzincan'ın dağlarında yetişen yaban bitkilerini vatandaşlarla buluşturan seyyar satıcı İsa Kurt, vatandaşları dağ bitkileri hakkında bilgilendiriyor, adeta şifa dağıtıyor.

Tezgahında kızılcık, alıç, gilaburu gibi Erzincan'ın dağlarında yetişen sezonun son bitkilerini satışa sunan seyyar satıcı İsa Kurt, vatandaşlara bitkilerin sağlığa olan faydalarını anlattı.

Kurt, Erzincan'ın yöresel dağ ürünlerinden olan alıcın kalp hastalarına çok iyi geldiğini söyledi. "Alıcı kullanan insanlar kolay kolay kalp hastası olmaz" diyen Kurt, "Bunu senede 2 ay tükettiğiniz zaman kalpteki tüm damarları açıyor. Varise kadar iyi geliyor" şeklinde konuştu.

33 yıldır alıç sattığını kaydeden Kurt, alıç sirkesinin alıç tüketmekten çok daha faydalı olduğunu belirterek, "Sirkeyi tüm kalp hastaları kullansın. Alıç sadece 2 ay tüketilebiliyor. Ama sirkenin 12 ay ömrü var. Tüm kalp hastaları alıç sirkesi kullansın" dedi.

Öte yandan kızılcığın da kalp hastalıklarına iyi geldiğini ifade eden Kurt, "Vatandaşlar kızılcığı, alıcı, gilaburuyu kaynatıp içseler müthiş bir ilaç olur" ifadelerine yer verdi.

Gilaburunun da faydalarını aktaran Kurt, müşterilerinin gilaburunun faydalarını zaten bildiklerini ve tekrar tekrar almaya geldiklerini söyledi. Kurt, gilaburunun özellikle böbrek taşına iyi geldiğinin altını çizerek, "Vatandaşlarımız dalga geçiyor. Ama bunu ciddi olarak kullandıkları zaman böbrek taşı gerçekten bitiyor. Gidip doktorda böbrek taşının milimini öğrenmiyorlar. Gidip taşın milimini öğrensinler milimine göre tedavi şekli var" dedi.

Tezgahtan alışveriş yapan bir vatandaş ise gilaburu bitkisi aldığını ve bitkinin sağlığa birçok faydası olduğunu kaydederek, "Gilaburu böbrek taşını düşürüyor, prostata iyi geliyor, şifalı bir bitki. Erzincan'ımızın kendi mahsulü. Herkese tavsiye ederim" şeklinde konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
