Erzincan İl Müftülüğü çalışmalarını basın mensuplarına anlattı

Erzincan İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programda, yerel ve ulusal basın mensupları kahvaltı programında ağırlandı.

Program, Erzincan İl Müftülüğünün il genelinde yürüttüğü din hizmetleri ve sosyal faaliyetleri içeren tanıtım filminin izletilmesiyle başladı. Ardından Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, müftülüğün çalışmaları hakkında kapsamlı bir sunum yaptı.

"Erzincan camiler ve cemaat noktasında şanslı bir şehir"

Konuşmasında cami hizmetlerine değinen İl Müftüsü Fakirullahoğlu, Erzincan'ın cami ve cemaat yapısı açısından örnek şehirlerden biri olduğunu belirterek, camilerde bilinçli ve duyarlı bir cemaat yapısının bulunduğunu söyledi. Ramazan ayı öncesinde camilerin temizliklerinin yapıldığını, ses sistemlerinin kontrol edildiğini ve personel ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden Fakirullahoğlu, il genelinde bulunan 120 boş kadrodan 34'üne atama yapıldığını, kalan kadrolar için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Ramazan ayı hazırlıkları sürüyor

Ramazan ayına yönelik hazırlıkların devam ettiğini belirten Fakirullahoğlu, camilerde mukabele programları, vaaz ve irşat faaliyetleri ile gençlere ve kadınlara yönelik özel sohbet programlarının planlandığını aktardı. Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım organizasyonları, fitre ve zekat bilgilendirme çalışmaları ile manevi danışmanlık hizmetlerinin artırılacağı bildirildi.

550 yatılı hafızlık öğrencisi eğitim alıyor

Erzincan genelinde 550 yatılı hafızlık öğrencisinin eğitim gördüğünü belirten Fakirullahoğlu, öğrencilerin barınma, eğitim ve temel ihtiyaçlarının büyük ölçüde hayırseverlerin destekleriyle karşılandığını ifade etti.

4-6 yaş Kur'an kurslarına yoğun ilgi

4-6 yaş Kur'an kurslarının Erzincan'da yoğun ilgi gördüğünü belirten Fakirullahoğlu, bu kurslarda çocuklara temel dini bilgilerin yanı sıra değerler eğitimi verildiğini kaydetti.

Çocuk Akademisi nisan ayında açılacak

Nisan ayında hizmete açılması planlanan Çocuk Akademisi hakkında da bilgi veren Fakirullahoğlu, akademide Teknofest sınıfı, robotik kodlama, masal sınıfı ve müzik atölyelerinin yer alacağını belirtti. Projenin üniversite ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütüleceği ifade edildi.

Program, basın mensuplarının sorularının yanıtlanması ve karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi. - ERZİNCAN