Erzincan haber | Erzincan'da ilk defa ekilen çörek otundan verimli sonuç alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincan haber | Erzincan'da ilk defa ekilen çörek otundan verimli sonuç alındı

Erzincan haberlerine göre Erzincan'da ilk defa ekilen çörek otundan verimli sonuç alındı Tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yer alan çörek otu Erzincan'da başarıyla yetiştirildi.

 - Güncelleme:

Erzincan'da ilk defa ekilen çörek otundan verimli sonuç alındı

ERZİNCAN - Tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yer alan çörek otu Erzincan'da başarıyla yetiştirildi.

Erzincan Merkeze bağlı Yeniköy köyünde yaşayan üretici Serkan Haberdar yaklaşık 100 dekarlık alanda çörek otu yetiştiriciliği gerçekleştirdi. Tıpta ve Türk mutfağında geniş bir kullanım alanı bulunan çörek otu, piyasalarda da rahatlıkla satılabiliyor.

Çörek otu yetiştiren üretici Serkan Haberdar'ı ziyaret eden Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, çörek otu yetiştiriciliğinin gayet başarılı bir şekilde Erzincan'da yetiştirildiğini, önümüzdeki yıllarda ekim sahalarının genişlemesini beklediklerini söyledi. Erzincan'ın tıbbi ve aromatik bitkiler sınıfında yer alan birçok bitkinin yetiştirilebilmesi için uygun şartlara sahip olduğunu ifade eden İl Müdürü Murat Şahin, Erzincan çiftçisinin yeniliklere açık bir yapıya sahip olmasının değişik ürünlerin Erzincan tarımına girmesini sağladığını söyledi.

Çörek otu yetiştiriciliği yapan Serkan Haberdar ise Erzincan'da yaklaşık 100 dekarlık alanda çörekotu yetiştiriciliği yaptıklarını kaydederek "Çörek otu yetiştiriciliğini gayet başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Dekara 150-200 kilogram verim aldık. Çörek otunun halihazırda piyasa fiyatları kilo başına 50-70 lira olarak değişiyor. Bu bazda düşündüğümüzde karlı bir iş gerçekleştirdik" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Yerel

Murat Şahin Erzincan Yeniköy Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title